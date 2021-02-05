За сутки в России коронавирусом заразились более 16 тыс. человек

CentralAsia (CA) - За прошедшие сутки в России зарегистрировано 16 688 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает оперативный штаб.



Новые случаи выявлены в 85 регионах страны, в том числе активно без клинических проявлений — 1 851 (11,1%). Таким образом, всего в России нарастающим итогом зафиксировано 3 934 606 случаев (+0,43%) коронавирусной инфекции.



По данным Роспотребнадзора, за весь период проведено свыше 103,6 млн лабораторных исследований на COVID-19, в том числе 458 тыс. - за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 625 196 человек.