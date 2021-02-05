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  5 февраля 2021
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Число жертв коронавируса в России за сутки увеличилось на 527 человек
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото
// АКИpress

CentralAsia (CA) -  В России за минувшие сутки от коронавирусной инфекции скончались 527 человек, передает оперативный штаб.

Сообщается, что большинство новых случаев смерти выявлено в Москве — 71 и Санкт-Петербурге — 38.

Общее количество жертв коронавируса в России достигло 75 732 человек. Всего с начала пандемии в РФ COVID-19 выявлен у 3,9 млн человек, из них выздоровели — 3,4 млн, под медицинским наблюдением остаются 625 196 пациентов.

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