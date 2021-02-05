Число жертв коронавируса в России за сутки увеличилось на 527 человек

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CentralAsia (CA) - В России за минувшие сутки от коронавирусной инфекции скончались 527 человек, передает оперативный штаб.



Сообщается, что большинство новых случаев смерти выявлено в Москве — 71 и Санкт-Петербурге — 38.



Общее количество жертв коронавируса в России достигло 75 732 человек. Всего с начала пандемии в РФ COVID-19 выявлен у 3,9 млн человек, из них выздоровели — 3,4 млн, под медицинским наблюдением остаются 625 196 пациентов.