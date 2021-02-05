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  5 февраля 2021
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В Алматы проходит встреча в узком составе премьер-министров стран ЕАЭС

CentralAsia (KZ) -  Премьер-министры стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) 5 февраля начали встречу в Алма-Ате в рамках работы Евразийского межправительственного совета. Заседание проходит в узком составе в закрытом режиме.

В мероприятии участвуют премьер-министр РФ Михаил Мишустин, глава правительства Казахстана Аскар Мамин, премьер Армении Никол Пашинян, премьер Белоруссии Роман Головченко и глава правительства Кыргызстана Улукбек Марипов,, а также председатель коллегии Евразийской экономической комиссии Михаил Мясникович.

Затем состоится заседание Евразийского межправительственного совета в расширенном составе с участием в том числе представителей стран - наблюдателей при ЕАЭС.

Премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов присутствует на заседании лично.

Особое внимание на заседании межправсовета предполагается уделить тематике устранения барьеров на внутреннем рынке ЕАЭС, а также отдельным вопросам совершенствования договорно-правовой базы союза в сфере таможенно-тарифного регулирования. Евразийская экономическая комиссия представит премьер-министрам доклад о макроэкономической ситуации в государствах Союза и предложения по обеспечению его устойчивого экономического развития. Также планируется подписание ряда документов.

В Евразийский экономический союз входят Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Кыргызстан, статус государств - наблюдателей имеют Молдавия, Узбекистан и Куба. Казахстан в 2021 году председательствует в органах ЕАЭС, включая межправительственный совет.

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