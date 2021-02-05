В Узбекистане создан Международный фонд имени А. Навои

CentralAsia (UZ) - В Узбекистане создан Международный общественный фонд имени Алишера Навои при учредительстве Академии наук страны. Соответствующее постановление в четверг подписал президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев, сообщило агентство УзА.

Согласно документу, фонд будет заниматься переводом на иностранные языки произведений А. Навои и их изданием, а также помогать литераторам и ученым, которые исследуют наследие поэта.

Кроме того, ежегодно 9 февраля, в день рождения Навои, будет проводиться международная конференция «Навоийские чтения».

Финансирование предусмотрено из фонда развития узбекского языка при правительстве республики. Каждый год из этого источника будут выделять по 1 млрд сумов ($95 тыс.). Планируется, что средства также будут поступать за счет благотворительных организаций и международных грантов.