Компания из России разработает транспортный мастер-план Самарканда

CentralAsia (UZ) - Российская компания Simetra разработает для Самарканда транспортный мастер-план. Проект рассчитан до 2031 года, сообщили местные СМИ.

В ходе проекта будет разработан план стратегического развития всех видов транспорта Самаркандской агломерации, реализовано шесть подпрограмм, направленных на развитие транспортной инфраструктуры в целом (в том числе интеллектуальной транспортной системы), и на развитие легкового, пешеходного и велосипедного движения, инфраструктуры общественного и грузового транспорта.

«Создание транспортного мастер-плана поможет выполнить ноябрьское поручение президента Узбекистана и сделать первый шаг к повышению удобства общественного транспорта. Это важный инструмент для развития современной транспортной системы, проработки удобной маршрутной сети и тарифной системы. Все это позволит Самарканду активнее развивать свой экономический потенциал», — сказал Журабек Каржавов, заместитель руководителя транспортного управления Самаркандской области.

Появление транспортного мастер-плана позволит улучшить многие городские аспекты. Помимо этого, наличие мастер-плана позволит снизить экономические потери, негативное воздействие транспорта на окружающую среду и планомерно развивать центр управления транспортной ситуации для профильных служб города. В обязательном порядке будет учтен и туристический фактор — уже сегодня Самарканд является значимым международным туристическим центром с большим потенциалом.

На этой неделе в Самарканде проходит рабочая конференция с участием министерства транспорта, областной и городской администраций, граждан и прессы. В рамках конференции будут презентованы идеи, задачи и подход к реализации создания мастер-плана.

Решения помогут организованному при Министерстве Центру изучения проблем транспорта и логистики осуществлять процессы транспортного планирования регионов и городов Узбекистана.