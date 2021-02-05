Xiaomi представила концептуальный смартфон с изогнутым экраном-водопадом. Видео, фото

CentralAsia (CA) - Компания Xiaomi представила новый концептуальный смартфон с изогнутым экраном, который позволяет интерфейсам перемещаться по поверхности телефона, как вода. Поскольку вся рамка смартфона покрыта экраном, в телефоне нет портов или кнопок.



Устройство поддерживает технологию быстрой беспроводной зарядки.



Чтобы создать защитное стекло такой формы, Xiaomi разработала собственное оборудование для обработки стекла при температуре 800°С и высоком давлении. Также всего было зарегистрировано 46 патентов.

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На задней панели смартфона расположена необычная камера. Верхний квадратный блок включает один датчик изображения и большую светодиодную вспышку, а ниже находится ещё одна квадратная площадка, назначение которой пока что не совсем ясно.



О дате выхода и цене смартфона нет дополнительной информации.



