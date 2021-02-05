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  5 февраля 2021
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В Южной Корее одобрили препарат от COVID-19 собственного производства

CentralAsia (CA) -  Агентство по безопасности лекарств Южной Кореи одобрило препарат против COVID-19, разработанного фармацевтическим гигантом Celltrion, сообщает агентство Yonhap.

Министерство безопасности пищевых продуктов и лекарств заявило, что препаратом CT-P59 можно лечить пациентов с COVID-19 из группы повышенного риска, то есть, людей старше 60 лет, или с такими заболеваниями, как диабет, высокое давление, сердечная недостаточность.

При этом отмечается, что ведомство дало одобрение при условии, что компания представит результаты клинического испытания третьей фазы.

В прошлом месяце Celltrion заявила, что CT-P59 сокращает время выздоровления и снижает вероятность тяжелого течения коронавируса.

Celltrion планирует провести клиническое испытание третьей фазы, которое является основной частью исследования, в более чем 10 странах, чтобы получить более полные результаты по безопасности и эффективности вакцины.

CT-P59 представляет собой внутривенную инъекцию.

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