В Южной Корее одобрили препарат от COVID-19 собственного производства

CentralAsia (CA) - Агентство по безопасности лекарств Южной Кореи одобрило препарат против COVID-19, разработанного фармацевтическим гигантом Celltrion, сообщает агентство Yonhap.



Министерство безопасности пищевых продуктов и лекарств заявило, что препаратом CT-P59 можно лечить пациентов с COVID-19 из группы повышенного риска, то есть, людей старше 60 лет, или с такими заболеваниями, как диабет, высокое давление, сердечная недостаточность.



При этом отмечается, что ведомство дало одобрение при условии, что компания представит результаты клинического испытания третьей фазы.



В прошлом месяце Celltrion заявила, что CT-P59 сокращает время выздоровления и снижает вероятность тяжелого течения коронавируса.



Celltrion планирует провести клиническое испытание третьей фазы, которое является основной частью исследования, в более чем 10 странах, чтобы получить более полные результаты по безопасности и эффективности вакцины.



CT-P59 представляет собой внутривенную инъекцию.