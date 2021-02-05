В Туркменистане изучат вопрос декриминализации однополых связей

// Flickr / Guillaume Paumier

CentralAsia (TJ) - Власти Туркменистана намерены изучить вопрос декриминализации части 1 статьи 135 Уголовного кодекса, предусматривающей наказание за гомосексуальные связи, сообщает Turkmen.news со ссылкой на доклад Туркменистана в Комитет ООН по правам человека, который был представлен в 2020 году.



Авторы доклада утверждают, что сейчас национальный парламент готовит проект новой редакции Уголовного кодекса. При этом изучается международный опыт и рассматривается целесообразность декриминализации однополых связей.



В части 1 статьи 135 говорится о добровольных отношениях совершеннолетних мужчин (женская гомосексуальность в Туркменистане не преследуется). За это предусмотрено лишение свободы сроком до двух лет.



Вторая часть статьи 135 предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от трех до шести лет за гомосексуальное изнасилование. Согласно третьей части, за изнасилование, совершенное повторно, группой лиц, в отношении несовершеннолетнего или вызвавшее заражение венерическим заболеванием, можно отправиться в колонию на пять-десять лет. Наконец, четвертая часть гласит, что за изнасилование мальчика младше 14 лет, либо если оно повлекло заражение ВИЧ, тяжкий вред здоровью или смерть потерпевшего, виновных приговаривают к десяти-двадцати годам.



В докладе также говорится, что «вышеупомянутая статья редко применяется на практике». Однако источники turkmen.news опровергают эту информацию. По их сведениям, в конце 2020 и начале 2021 года в Туркменистане в очередной раз проводились полицейские облавы на гомосексуальных мужчин. Многие мужчины вынуждены не возвращаться домой, некоторые даже скрываются в других велаятах. Официально их не объявляют в розыск, но участковым отдано распоряжение задерживать их сразу при появлении по месту прописки.



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