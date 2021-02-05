[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  5 февраля 2021
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
В Туркменистане изучат вопрос декриминализации однополых связей
// Flickr / Guillaume Paumier

CentralAsia (TJ) -  Власти Туркменистана намерены изучить вопрос декриминализации части 1 статьи 135 Уголовного кодекса, предусматривающей наказание за гомосексуальные связи, сообщает Turkmen.news со ссылкой на доклад Туркменистана в Комитет ООН по правам человека, который был представлен в 2020 году.

Авторы доклада утверждают, что сейчас национальный парламент готовит проект новой редакции Уголовного кодекса. При этом изучается международный опыт и рассматривается целесообразность декриминализации однополых связей.

В части 1 статьи 135 говорится о добровольных отношениях совершеннолетних мужчин (женская гомосексуальность в Туркменистане не преследуется). За это предусмотрено лишение свободы сроком до двух лет.

Вторая часть статьи 135 предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от трех до шести лет за гомосексуальное изнасилование. Согласно третьей части, за изнасилование, совершенное повторно, группой лиц, в отношении несовершеннолетнего или вызвавшее заражение венерическим заболеванием, можно отправиться в колонию на пять-десять лет. Наконец, четвертая часть гласит, что за изнасилование мальчика младше 14 лет, либо если оно повлекло заражение ВИЧ, тяжкий вред здоровью или смерть потерпевшего, виновных приговаривают к десяти-двадцати годам.

В докладе также говорится, что «вышеупомянутая статья редко применяется на практике». Однако источники turkmen.news опровергают эту информацию. По их сведениям, в конце 2020 и начале 2021 года в Туркменистане в очередной раз проводились полицейские облавы на гомосексуальных мужчин. Многие мужчины вынуждены не возвращаться домой, некоторые даже скрываются в других велаятах. Официально их не объявляют в розыск, но участковым отдано распоряжение задерживать их сразу при появлении по месту прописки.

Коронавирус в Таджикистане
Карта распространения
print
  • В 2020 году гражданство России получили более 23 тысяч уроженцев Узбекистана
  • Xiaomi представила концептуальный смартфон с изогнутым экраном-водопадом. Видео, фото
  • 11 симптомов вируса Nipah, который может привести к следующей пандемии


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2021.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    canews@asia.com