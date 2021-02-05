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  5 февраля 2021
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Спецслужбы Туркменистана ищут источники утечки информации о крушении военного вертолета

CentralAsia (TM) -  Жителей ряда поселков, в том числе села Яшлык, расположенных в районе крушения военного вертолета 13 января, вызывают на допрос в МНБ, сообщают«Хроники Туркменистана».

В первую очередь представители спецслужбы проверяют тех, кто мог стать очевидцем происшествия и чьи звонки были зафиксированы в течение нескольких часов после инцидента.

Выяснив, кому и зачем звонил человек в обозначенное время, сотрудники МНБ находят его собеседника и сверяют показания обоих участников телефонного разговора.

В ходе допросов, на которых офицеры МНБ орут матом и могут даже ударить, если «подозреваемый» отказывается отвечать, представители спецслужб пытаются выявить тех, кто мог передать информацию об инциденте другим людям.

Военный вертолет разбился рано утром из-за густого тумана, зацепив лопастями вышку ЛЭП.

По информации источника ХТ, это был переоборудованный для транспортировки личного состава поисковый вертолет Sikorsky S-76, независимые издания Радио «Азатлык» и Turkmen news сообщают, что разбился итальянский Agusta Westland.

Через две недели после аварии президент Гурбангулы Бердымухамедов уволил начальника пограничной службы Шадурды Дурдыева, а двум его заместителям объявил строгие выговоры.

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