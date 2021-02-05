В Худжанде откроют новый таджикско-узбекский университет

CentralAsia (TJ) - В Таджикистане будет создан совместный таджикско-узбекский университет. Об этом сообщает "Авеста", ссылаясь на министра образования и науки РТ Мухаммадюсуфа Имомзода.

По его словам, предложение о создании совместного университета Таджикистана и Узбекистана поступило от Узбекского государственного университета.

«Мы изучили данное предложение. Совместный таджикско-узбекский университет будет создан на базе Худжандского госуниверситета», – подчеркнул министр.

М.Имомзода также сообщил, что подобные предложения поступают и из других стран, «и они также изучаются нами».

Как отметил министр, в прошлом учебном году в зарубежные ВУЗы поступили 3 тыс. граждан Таджикистана, и многие не смогли отбыть на места учебы в связи с пандемией коронавируса.

«В основном наши студенты поступили в ВУЗы Казахстана, Беларуси, России, Китая, Украины и Кыргызстана. В Украину и Беларусь студенты смогли выехать чартерными авиарейсами», – сообщил Мухаммадюсуф Имомзода

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