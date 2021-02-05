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  5 февраля 2021
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Назначен председатель ЦИК Узбекистана

CentralAsia (UZ) -  Зайниддин Низамходжаев избран председателем Центральной избирательной комиссии Узбекистана.

66-летний Низамходжаев с января прошлого года работал в должности заместителя председателя Сената Олий Мажлиса. Доктор медицинских наук, работал руководителем отделения хирургии пищевода и желудка Республиканского специализированного центра хирургии им. акад. В.В. Вахидова.

Кучкаров Бахром избран заместителем председателя Центральной избирательной комиссии Республики Узбекистан.

Кучкаров (1972 г.р.) начинал в 1994 году в должности старшего консультанта одного из отделов в Министерстве юстиции. Возглавлял Госкомэкологии (2017−2020 гг), а с мая 2020 года работает замминистра юстиции.

Ранее сообщалось, что прежний глава ЦИК Мирза-УлугбекАбдусаломов сложил полномочия с должности председателя Центральной избирательной комиссии Узбекистана, в которой он проработал более 15 лет.
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