Гражданка США туркменского происхождения через суд добилась визы для своего мужа

CentralAsia (TM) - Родившаяся в Туркменабаде гражданка США Карамат Камалова добилась выдачи визы своему мужу, гражданину Туркменистана Хангельды Атаеву, подав иск в суд на Министерство внутренней безопасности США, Государственный департамент, посольство США в Туркменистане , а также на еще около десятка американских чиновников.

Как следует из судебных документов, оказавшихся в распоряжении turkmen.news, в октябре 2017 года Камалова подала прошение об иммиграционной визе для Атаева, на которую он имел право как муж гражданки США. Эта виза позволяет въехать в Соединенные Штаты Америки и получить законный статус постоянного жителя. 24 апреля 2018 года Служба гражданства и иммиграции (USCIS) одобрила прошение, после чего его должен был рассмотреть Национальный визовый центр (NVC).

NVC перенаправил прошение в консульство США в Ашхабаде, чтобы дипломаты провели с Атаевым собеседование. Разговор состоялся в июле 2019 года, после чего рассмотрение прошения не двигалось с места. Камалова неоднократно обращалась в консульство, но это не помогало. В январе 2020 года она обратилась в суд, заявив, что ее супругу намеренно и без какого либо основания затягивают выдачу визы.

Истица подчеркнула, что с 2008 года миграционные органы используют внутренние правила рассмотрения заявлений «с потенциальной угрозой национальной безопасности». Эти правила, именуемые CARRP (Controlled Application Review and Resolution Program), не были утверждены Конгрессом США и не выносились на публичное обсуждение. В иске говорилось, что они содержат расплывчатые и слишком широкие критерии, которые препятствуют получению виз законопослушными гражданами. Только за 2008-2012 годы более 19 тысяч человек из 21 мусульманской страны не получили визы из-за CARRP.

Суд принял иск к рассмотрению и отправил повестки ответчикам. Вскоре после начала разбирательства Хангельды Атаеву выдали визу. В связи с этим 20 апреля 2020 года Камалова отозвала свой иск. Остается неизвестным, успел ли выехать ее супруг в США до закрытия границ из-за пандемии.