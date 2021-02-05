Мужчина из Узбекистана убил 6-летнего сына скалкой: 26 ударов

CentralAsia (UZ) - 26 ударов скалкой нанес маленькому сыну нерадивый отец, который остался по просьбе жены посидеть с детьми. Мальчик скончался.



Как сообщает «МК», трагедия произошла в молодой семье гостей из Узбекистана, которая занимала квартиру в трехэтажном жилом доме в поселке Запрудня Талдомского городского округа. Супруги выходили на работу посменно, чтобы было кому сидеть с двумя мальчиками - 6 и 4 лет.

3 августа 2020 года настала очередь 26-летнего главы семейства. По словам мужчины, около 16.00 он одел детей и велел дожидаться его в коридоре. Но выйдя из квартиры, обнаружил, что сыновья ослушались и ушли на улицу одни. Более того, это повлекло неприятности — мужчина услышал в подъезде грохот: старший сын упал с лестницы.

По словам родителя, детское баловство и слезы сына так взбесили его, что он затащил ребенка в квартиру и начал «воспитывать». Увы, это оказалось смертельным для мальчика. Позже врачи определили, что от 26 ударов деревянной скалкой мальчик получил множественные травмы и травматический шока. На малыше буквально не осталось живого места.

На суде нерадивый воспитатель признал свою вину и раскаялся. Мужчина пытался уверить, что во всем виноват здоровый образ жизни — якобы он стал нервным и тревожным, когда перестал пить и курить. И поэтому не сдержался.

Суд признал мужчину виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего» и назначил ему наказание в виде 8 лет лишения свободы в колонии строгого режима.