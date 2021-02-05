В Узбекистане освятили закладку нового православного храма

CentralAsia (UZ) - Глава Среднеазиатского митрополичьего округа РПЦ, митрополит Ташкентский и Узбекистанский Викентий освятил закладку камня нового православного храма в Нукусе - столице автономии Каракалпакстан на северо-западе Узбекистана, сообщает пресс-служба Ташкентской и Узбекистанской епархии.

"Глава Среднеазиатского митрополичьего округа митрополит Ташкентский и Узбекистанский Викентий, совершая визиты по приходам Бухарского благочиния, освятил закладку камня под строительство нового храма в честь святого великомученика и целителя Пантелеимона в Нукусе", - говорится в сообщении на сайте епархии.

По данным пресс-службы, на церемонии начала строительства храма, который расположится в одном из микрорайонов столицы Каракалпакстана, также присутствовали представители хокимията (администрации) Нукуса.



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"В эти два года мы будем отмечать 150-летие образования нашей епархии. И это будет подарок к этому юбилею и этому году, что в Нукусе воссияет прекрасный православный храм", - приводит слова Викентия пресс-служба епархии.

Ташкентская епархия объединяет приходы и монастыри РПЦ в Узбекистане. Из состава Ташкентской епархии в 2007 году выделено Патриаршее благочиние приходов РПЦ в Туркмении, а в 2011 году - Бишкекская и Душанбинская епархии. Все они объединены в Среднеазиатский митрополичий округ, главой которого назначен митрополит Ташкентский и Узбекистанский. В республике сегодня действует 37 приходов РПЦ, работают три православных монастыря.