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  6 февраля 2021
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Северная Корея направила поздравление новому министру иностранных дел Монголии

CentralAsia (MNG) -  Глава МИД Корейской Народно-Демократической Республики Ли Сон-гвон поздравил Батцэцэг Батмөнх со вступлением в должность министра иностранных дел Монголии.

Министр иностранных дел КНДР Ли Сон-гвон 4 февраля направил Б. Батцэцэгу приветственное послание в связи с ее назначением министром иностранных дел Монголии.

В послании выражается ожидание и уверенность в том, что обмен и сотрудничество между дипломатическими полями двух стран для развития традиционных отношений дружбы и сотрудничества станут более тесными, и они пожелали ей успехов в ее дальнейшей работе.

Ли Сон-гвон (리 선권) — северокорейский политик и дипломат, который занимал пост председателя Комитета за мирное воссоединение отечества. В январе 2020 года в сообщениях СМИ он был назван преемником министра иностранных дел Ли Ён Хо.

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