В Монголии число заболевших коронавирусом приближается к 2000

CentralAsia (MNG) - В Улан-Баторе за последние сутки зафиксировано 61 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.

В Монголии за последние сутки проведено 20 853 ПЦР теста, и у 61 человек выявлен COVID-19. Все случаи были зарегистрированы в Улан-Баторе, сообщает Минздрав.

Также за сутки от коронавируса выздоровели 19 человека. Таким образом, всего в Монголии 1449 человек вылечились от коронавируса.

За все время пандемии в стране подтвердили 1989 случаев коронавируса. Из 527 пациентов, которые в настоящее время проходят лечение в медицинских учреждениях, 84 находятся в тяжёлом состоянии, а 1 — в критическом.

Коронавирус в Монголии

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