[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  6 февраля 2021
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
В Монголии число заболевших коронавирусом приближается к 2000

CentralAsia (MNG) -  В Улан-Баторе за последние сутки зафиксировано 61 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.

В Монголии за последние сутки проведено 20 853 ПЦР теста, и у 61 человек выявлен COVID-19. Все случаи были зарегистрированы в Улан-Баторе, сообщает Минздрав.

Также за сутки от коронавируса выздоровели 19 человека. Таким образом, всего в Монголии 1449 человек вылечились от коронавируса.

За все время пандемии в стране подтвердили 1989 случаев коронавируса. Из 527 пациентов, которые в настоящее время проходят лечение в медицинских учреждениях, 84 находятся в тяжёлом состоянии, а 1 — в критическом.

Коронавирус в Монголии
Карта распространения
print
  • В Испании запретили использовать вакцину AstraZeneca для людей старше 55 лет
  • В США впервые успешно провели операцию по пересадке лица и рук (фото)
  • В Худжанде откроют новый таджикско-узбекский университет


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2021.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    canews@asia.com