В Самарканде закрыт последний распределительный центр для пациентов с COVID-19

CentralAsia (UZ) - В Самарканде закрыт последний распределительный центр для пациентов с COVID-19

и для пациентов с подозрением на коронавирус. Об этом сообщает официальный Телеграм-канал о коронавирусе в Узбекистане.

5 января последний больной коронавирусной инфекцией в Самарканде выздоровел и был отправлен домой. Пациентов с COVID-19 в регионе на сегодняшний день нет.

Всего по Узбекистану в настоящее время насчитывается 934 больных коронавирусом, которые лечатся в больницах. Общее количество случаев коронавируса по стране составляет 79045.