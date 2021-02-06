- Узбекистан, общество
- 11:07, 06 февраля 2021
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CentralAsia (UZ) - В Самарканде закрыт последний распределительный центр для пациентов с COVID-19
и для пациентов с подозрением на коронавирус. Об этом сообщает официальный Телеграм-канал о коронавирусе в Узбекистане.
5 января последний больной коронавирусной инфекцией в Самарканде выздоровел и был отправлен домой. Пациентов с COVID-19 в регионе на сегодняшний день нет.
Всего по Узбекистану в настоящее время насчитывается 934 больных коронавирусом, которые лечатся в больницах. Общее количество случаев коронавируса по стране составляет 79045.