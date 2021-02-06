В Казахстане за сутки выявили 1141 случай коронавируса

CentralAsia (KZ) - За прошедшие сутки в Казахстане выявлен 1141 заболевший с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию, передает Telegram-канал coronavirus2020_kz.
В разрезе регионов ситуация выглядит так:
— Нур-Султан — 161
— Алматы — 120
— Шымкент — 4
— Акмолинская область — 153
— Актюбинская область — 12
— Алматинская область — 65
— Атырауская область — 45
— Восточно-Казахстанская область — 48
— Жамбылская область — 10
— Западно-Казахстанская область — 81
— Карагандинская область — 56
— Костанайская область — 82
— Кызылординская область — 2
— Мангистауская область — 15
— Павлодарская область — 223
— Северо-Казахстанская область — 62
— Туркестанская область — 2.
Всего в Казахстане выявлено 193 966 заболевших коронавирусом.
Коронавирус в Казахстане
Карта распространения