В Казахстане за сутки выявили 1141 случай коронавируса

CentralAsia (KZ) - За прошедшие сутки в Казахстане выявлен 1141 заболевший с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию, передает Telegram-канал coronavirus2020_kz.



В разрезе регионов ситуация выглядит так:

— Нур-Султан — 161

— Алматы — 120

— Шымкент — 4

— Акмолинская область — 153

— Актюбинская область — 12

— Алматинская область — 65

— Атырауская область — 45

— Восточно-Казахстанская область — 48

— Жамбылская область — 10

— Западно-Казахстанская область — 81

— Карагандинская область — 56

— Костанайская область — 82

— Кызылординская область — 2

— Мангистауская область — 15

— Павлодарская область — 223

— Северо-Казахстанская область — 62

— Туркестанская область — 2.

Всего в Казахстане выявлено 193 966 заболевших коронавирусом.

Коронавирус в Казахстане

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