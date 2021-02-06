В США задействуют Нацгвардию во время суда над полицейскими, задержавшими Джорджа Флойда

CentralAsia (CA) - В США задействуют военнослужащих Нацгвардию во время судебного процесса над полицейскими, которых обвиняют в убийстве темнокожего Джорджа Флойда в мае 2020 года. Об этом сообщается на сайте губернатора Миннесоты Тима Уолза.

Власти штата не исключают, что во время суда могут возникнуть беспорядки.

Отмечается, что к губернатору обратились жители городов Миннеаполис и Сент-Пол. Они выразили обеспокоенность в связи с предстоящим процессом.

"Национальная гвардия уже приступила к планированию и подготовке к работе во время судебного процесса", – говорится в заявлении губернатора.

По сообщению телеканала Fox8, начало судебного процесса над бывшим полицейским Дереком Шовином состоится 8 марта, а разбирательство по делам трёх других бывших полицейских, участвовавших в задержании Дорджа Флойда, намечено на август.

Афроамериканец Джордж Флойд погиб 25 мая в Миннеаполисе в результате задержания. Полицейский на протяжении почти 10 минут душил его коленом. 46-летний мужчина просил о помощи, пока не потерял сознание.

После ЧП уволили четырёх полицейских, одного из них обвинили в убийстве, а остальных – в пособничестве. Тогда демонстрации охватили крупные города США.