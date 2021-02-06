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  6 февраля 2021
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12 граждан Казахстана возвращены из Сирии на родину

CentralAsia (KZ) -  Комитетом национальной безопасности Республики Казахстан во взаимодействии с министерством иностранных дел РК и при поддержке США и других международных партнеров проведена операция по возвращению на родину из Сирии группы казахстанских граждан, передает пресс-служба МИД РК.

В составе группы – 4 мужчин, 1 женщина и 7 детей, включая 2 сирот. В соответствии с национальным законодательством и международными обязательствами, лица, участвовавшие в террористической деятельности, будут привлечены к уголовной ответственности. Дети-сироты передаются на попечение ближайших родственников и государством будет оказана им вся необходимая помощь. Женщина и дети будут включены программы реабилитации и ресоциализации.

Санкционированная президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым операция по репатриации граждан из зон террористической активности стала продолжением операции «Жусан», начатой по инициативе первого президента — Нурсултана Назарбаева.

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