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  6 февраля 2021
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Таджикистан получил свыше 40 единиц военной техники от Минобороны России

CentralAsia (TJ) -  Министерство обороны Российской Федерации безвозмездно передало вооруженным силам Республики Таджикистан более 40 единиц инженерной и специальной техники. Торжественная церемония состоялась в Душанбе.

Как сообщает пресс-центр Центрального военного округа, от российской стороны в мероприятии принял участие командующий войсками Центрального военного округа (ЦВО) генерал-полковник Александр Лапин.

«Техника, которую мы передали, проверенная и надежная, способная выполнять широкий круг задач в условиях горной местности и труднодоступности многих районов. Инженерная техника повысит боеспособность и мобильность войск Вооруженных сил Республики Таджикистан. Она также может быть использована для ремонта, восстановления, строительства дорог и при ликвидации последствий возможных стихийных бедствий», — сказал генерал-полковник Лапин.

Вооруженным силам Таджикистана переданы инженерные разведывательные машины ИРМ, мастерские технического обслуживания МТО-И, траншейные колесные машины ТМК-2, экскаватор и электростанция.

«На фоне усиливающейся нестабильной международной обстановки в Центрально-Азиатском регионе мы обязаны адекватно реагировать на вызовы и угрозы безопасности наших государств, обеспечивая совместное совершенствование деятельности вооруженных сил. Российская Федерации рассматривает Таджикистан в качестве надежного союзника в Центрально-Азиатском регионе и в рамках Программы модернизации национальных Вооруженных сил оказывает содействие в укреплении его оборонного потенциала», – добавил командующий ЦВО.

Начальник генерального штаба Вооруженных сил – первый заместитель министра обороны Республики Таджикистан Эмомали Собирзода поблагодарил Российскую Федерацию за передачу техники.

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