В Душанбе милиционер спас бросившегося в реку студента

- Таджикистан, происшествия
- 11:29, 06 февраля 2021
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CentralAsia (TJ) - Следователь милиции спас студента, бросившегося в реку Душанбинка. Инцидент произошел накануне, 5 февраля, сообщает Авеста.
По данным МВД Таджикистана, студент Таджикского института искусств 2000 г.р. в связи с семейными обстоятельствами решил покончить с собой.
Гражданин М.А с моста по проспекту С.Шерози бросился в реку Душанбинка. Очевидцем данного происшествия стал следователь ОМВД-1 района Сино, старший лейтенант милиции Саймахмуд Амиршоев, который бросился в реку след за студентом.
Милиционеру удалось спасти мужчину, который был госпитализирован в больницу. Его состояние оценивается, как средней тяжести. Милиционер также получил увечья средней тяжести и был госпитализирован.
По данному факту проводится проверка, сообщает пресс-служба правоохранительного ведомства.