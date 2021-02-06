В Душанбе милиционер спас бросившегося в реку студента

CentralAsia (TJ) - Следователь милиции спас студента, бросившегося в реку Душанбинка. Инцидент произошел накануне, 5 февраля, сообщает Авеста.



По данным МВД Таджикистана, студент Таджикского института искусств 2000 г.р. в связи с семейными обстоятельствами решил покончить с собой.

Гражданин М.А с моста по проспекту С.Шерози бросился в реку Душанбинка. Очевидцем данного происшествия стал следователь ОМВД-1 района Сино, старший лейтенант милиции Саймахмуд Амиршоев, который бросился в реку след за студентом.

Милиционеру удалось спасти мужчину, который был госпитализирован в больницу. Его состояние оценивается, как средней тяжести. Милиционер также получил увечья средней тяжести и был госпитализирован.

По данному факту проводится проверка, сообщает пресс-служба правоохранительного ведомства.

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