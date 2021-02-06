[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  6 февраля 2021
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
В Туркменистане жители переходят на самодельные сигареты

CentralAsia (TM) -  Цена одной, самой дешевой сигареты в магазинах Туркменистана достигла 20 манатов ($5,7 по госкурсу или $0,65 по курсу «черного рынка»), то есть на одну среднюю зарплату в 1300 манатов можно купить чуть больше 3 пачек.

Из-за дороговизны население все больше предпочитает покупать самодельные табачные изделия, сообщают «Хроники Туркменистана».

В Мары, Теджене, Каахка и ряде других городов появились сигареты под названием Akhtamar. Их продают с рук по 4 маната за штуку или по 40 манатов за упаковку из 10 штук.

По словам изготовителей, сигареты состоят из отваренных и измельченных стеблей табака, которые нелегально выращивают жители сел. Вместо фильтра вставлен кусочек губки.

Ранее по такой же цене в Ашхабаде появились кустарно изготовленные сигареты под марками Parliament и Kent.

print
  • Бывший глава ЦИК Узбекистана назначен судьей Конституционного суда
  • Ангела Меркель видит «свет в конце туннеля» в ситуации с коронавирусом
  • Назначен председатель ЦИК Узбекистана


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2021.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    canews@asia.com