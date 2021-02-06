Число вакцинаций от COVID-19 в мире превысило число случаев заражения, - ВОЗ

// ООН

CentralAsia (CA) - Количество людей, сделавших прививку от коронавирусной инфекции, превысило количество заболевших за все время пандемии. Об этом рассказал глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус, сообщается на странице организации в Twitter.

«В глобальном смысле число вакцинаций превысило число зарегистрированных случаев заражения», — заявил он.

Однако Гебрейесус добавил, что более трех четвертей вакцинированных сконцентрированы в 10 странах, на которые приходится около 60% мирового ВВП. В то время как почти в 130 странах с общим населением в 2,5 млрд человек еще не было ни одной вакцинации. В связи с этим он призвал государства, которые уже вакцинировали медработников и людей пожилого возраста, поделиться препаратами с другими странами.

Ранее эксперт ВОЗ Мария ван Керкховен сообщила, что темпы распространения COVID-19 в мире снизились. По ее словам, это произошло за счет мер, которые применяют страны для того, чтобы прерывать цепочки передачи вируса.

По данным ВОЗ, всего за время пандемии в мире коронавирусом заразились более 104 млн человек. Из них свыше 2,2 млн человек умерли.