В Узбекистане выявлено 56 новых случаев заражения коронавирусом. Всего 79 045

CentralAsia (UZ) - За сутки, 5 февраля, количество граждан, инфицированных коронавирусной инфекцией, в Узбекистане достигло 79 045 (+56), сообщает отдел по связям с общественностью Министерства здравоохранения.

Новые случаи заражения коронавирусом выявлены:

1 - в Джизакской области;

1 - в Навоийской области;

5 - в Самаркандской области;

7 - в Хорезмской области;

11 - в Ташкентской области;

31 - в Ташкенте.

Общее количество летальных исходов с начала пандемии в стране составляет 621.

За минувшие сутки 5 февраля 2021 года в медицинских учреждениях страны излечились от коронавируса 47 пациентов.

Общее количество пациентов, выздоровевших от коронавирусной инфекции с начала пандемии, - 77 490 (+47), показатель выздоровления - 98%.

В настоящее время в медицинских учреждениях страны проходят лечение 934 пациента, в соответствии со стандартами, установленными нашими врачами. Из них 153 пациента находятся в тяжелом состоянии. Состояние 29 пациентов врачами оценивается как крайне тяжелое.