В Узбекистане выявлено 56 новых случаев заражения коронавирусом. Всего 79 045

- Узбекистан, общество
- 12:41, 06 февраля 2021
- Просмотров: 510
CentralAsia (UZ) - За сутки, 5 февраля, количество граждан, инфицированных коронавирусной инфекцией, в Узбекистане достигло 79 045 (+56), сообщает отдел по связям с общественностью Министерства здравоохранения.
Новые случаи заражения коронавирусом выявлены:
1 - в Джизакской области;
1 - в Навоийской области;
5 - в Самаркандской области;
7 - в Хорезмской области;
11 - в Ташкентской области;
31 - в Ташкенте.
Общее количество летальных исходов с начала пандемии в стране составляет 621.
За минувшие сутки 5 февраля 2021 года в медицинских учреждениях страны излечились от коронавируса 47 пациентов.
Общее количество пациентов, выздоровевших от коронавирусной инфекции с начала пандемии, - 77 490 (+47), показатель выздоровления - 98%.
В настоящее время в медицинских учреждениях страны проходят лечение 934 пациента, в соответствии со стандартами, установленными нашими врачами. Из них 153 пациента находятся в тяжелом состоянии. Состояние 29 пациентов врачами оценивается как крайне тяжелое.