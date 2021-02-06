Несколько тысяч человек приняли участие в уличном протесте в Мьянме

CentralAsia (CA) - Несколько тысяч человек приняли участие в первом массовом уличном протесте против захвата власти военными в Мьянме, он прошел в Янгоне утром в субботу, сообщает мьянманский новостной портал Mizzima на своей странице в социальной сети Facebook.

На странице размещены фотографии с места события, на которых виден строй полицейских в бронежилетах с пластиковыми щитами, а также толпа демонстрантов, в которой многие идут, подняв вверх руку с "трехпалым салютом" из фильма

"Голодные игры", заимствованным у гонконгских и таиландских демонстрантов символом борьбы за демократию. Многие участники протеста одеты в красное: этот цвет – символ партии "Национальная лига за демократию" (НЛД), правительство которой было отстранено от власти военными 1 февраля.

Портал также сообщает, что полицейские во время демонстрации "задержали сотни человек и вывезли их на грузовиках", однако среди выложенных фотографий нет кадров задержания демонстрантов, передает РИА Новости.

В то же время интернет-издание Frontier сообщает, что протест, проходящий на улице Инсейн Роуд в Янгоне, проходит мирно, и полицейские, находящиеся там же, сохраняют строй, но бездействуют.

По оценкам новостного агентства АФП, в акции участвовали "более тысячи человек". О задержаниях АФП не сообщает.

Протест в Янгоне стал первой массовой уличной акцией с момента перехода власти к военным. Ранее в Янгоне состоялся протест с участием более 20 человек, трое его участников были задержаны. Mizzima также разместила видеосюжет о прошедшей в ночь с пятницы на субботу в столице Мьянмы городе Нейпьидо "протестной акции на мопедах". На видео несколько (от 7 до 10) мопедов, на каждом из которых сидят 2-3 человека, едут по улицам Нейпьидо, постоянно гудя звуковыми сигналами, выкрикивая лозунги против военной диктатуры и поднимая "трехпалый салют".

Утром 1 февраля, за несколько часов до открытия первой сессии парламента нового созыва, избранного на всеобщих выборах 8 ноября, мьянманские военные арестовали руководителей правительства, в том числе президента и госсоветника.

Также были арестованы другие члены правительства и высшие государственные чиновники, состоящие в НЛД или связанные с этой партией. Ранее военные обвинили национальный избирком и НЛД в фальсификации выборов.

Днем 1 февраля военные заявили о своей приверженности многопартийной демократической системе и пообещали проведение выборов после окончания режима чрезвычайного положения, который ввели по всей стране сроком на один год.