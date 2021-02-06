Россия выслала трех дипломатов ЕС за участие в акциях

CentralAsia (CA) - МИД России объявил персонами нон грата дипломатов из ФРГ, Польши и Швеции из-за участия в несанкционированных акциях. В ближайшее время они должны покинуть страну, передает РИА Новости.

В Министерство иностранных дел вызвали посла Швеции, временного поверенного в делах Польши и посланника посольства Германии.

"Дипломатам был заявлен протест в связи с зафиксированным участием дипломатических сотрудников генеральных консульств Королевства Швеция и Республики Польша в Санкт-Петербурге и посольства Федеративной Республики Германия в Москве в незаконных акциях 23 января 2021 года. Было подчеркнуто, что такие действия с их стороны являются неприемлемыми и не соответствуют их дипломатическому статусу", — говорится в сообщении МИД.

Россия поставит перед ЕС вопрос о визитах послов в суд по делу Навального

В ведомстве ожидают, что после этого иностранные дипломаты будут "строго следовать нормам международного права".

Как ранее сообщил журналистам источник в Москве, 23 января шведский дипломат принимал участие в несогласованной акции на Невском проспекте в Санкт-Петербурге. В посольстве Швеции заявили, что сотрудник только наблюдал за шествием.По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, к выступлениям призывали "определенные провокаторы", действия которых "хорошо понятны". Владимир Путин подчеркнул, что право выражать мнение есть у всех, но "все, что выходит за рамки закона, не просто контрпродуктивно, а опасно", тем более "ни в коем случае нельзя выталкивать вперед несовершеннолетних".

Несогласованные митинги прошли в разных городах России 23 и 31 января, несмотря на многочисленные предупреждения властей. Люди также вышли на улицы вечером 2 февраля после того, как Симоновский суд Москвы заменил Навальному условный срок по делу компании "Ив Роше" на реальный — 3,5 года колонии общего режима. Вскоре после этого ведущие страны Запада, включая США, Германию, Францию и Великобританию, призвали российские власти освободить Алексея Навального.