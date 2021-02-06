В Фергане после визита Шавката Мирзиеева уволили хокима, начальника ОВД, прокурора и главу налоговой

CentralAsia (UZ) - В Фергане после визита президента Узбекистана Шавката Мирзиеева в отставку отправили хокима города Хамида Хабибидинова, прокурора Атхама Маматалиева, начальника отдела внутренних дел Шавката Дадахонова и главу налоговой инспекции Вохиджона Бобобекова, сообщили местные СМИ.

Увольнения произошли после того, как Мирзиеев побеседовал с населением, посмотрел на условия жизни и «его совершенно не устроила деятельность руководителей».

При этом во время визита в Ферганскую область 5 февраля Шавкат Мирзиеев поручил уволить нескольких хокимов районов. Также в Кувинском районе уволили руководителей четырех секторов, в Узбекистанском районе в отставку отправили хокима и прокурора, а в Язъяванском районе только хокима.