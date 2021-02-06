В Петербурге силовики перекрыли центр города и закрыли несколько станций метро

CentralAsia (CA) - Центральная часть Санкт-Петербурга перекрыта силовиками, сообщает«Комсомольская правда — Петербург». В центре города с вечера 5 февраля выставлены ограждения, на перекрестке Садовой улицы и Невского проспекта стоит дорожная техника. На площади Восстания стоят машины ОМОНа.

Согласно данным «Яндекс.Карты», перекрыты Невский и Литейный проспекты, набережная реки Фонтанки и канала Грибоедова, Лиговский и Суворовский проспекты. Из-за перекрытий в центре образовались пробки, сервис оценивает их в четыре балла, сообщает РБК.

Как передает «Фонтанка», вдоль Невского проспекта выстроились автобусы с автозаками и полицейские машины, также перекрыто движение на прилегающих к нему улицах. У Гостиного Двора и возле Театра юного зрителя на Пионерской площади дежурят машины Росгвардии. Издание отмечает, что именно там в прошлые выходные прошла несогласованная акция по призыву сторонников оппозиционера Алексея Навального.

В Telegram-канале петербургского метро сообщается, что с 13:00 два вестибюля станции «Невский проспект» закрыты для входа и выхода. Отмечается, что решение принято «в целях обеспечения безопасности пассажиров». Также закрыта станция «Гостиный Двор».

«Фонтанка» со ссылкой на источник в Смольном сообщает, что перекрытия связаны с сообщениями в Telegram-каналах о призывах выходить на новую протестную акцию. По словам собеседника издания, накануне было издано распоряжение со списком дорог, которые нужно перекрыть, и спецтехники, которую нужно поставить на парковку рядом.

Несогласованные митинги и шествия прошли в Москве, Петербурге и других городах России 23 и 31 января. По данным «ОВД-Инфо», после первой акции в стране были задержаны более 4 тыс. человек, из них 1,5 тыс. — в Москве; после акции 31 января число задержанных превысило 5 тыс. человек, в том числе 1653 в Москве и 1159 в Санкт-Петербурге. МВД итоговое число задержанных не раскрывало.

Еще одна несогласованная акция прошла 2 февраля, когда Симоновский суд Москвы удовлетворил ходатайство ФСИН о замене Навальному условного приговора на реальный срок по делу «Ив Роше». С учетом уже проведенного в 2014 году под домашним арестом срока он будет отбывать наказание в колонии два года и восемь месяцев. Оппозиционер не признал вину и связал преследование со своей политической деятельностью. Защита Навального сообщила о планах обжаловать решение суда.