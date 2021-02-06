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  6 февраля 2021
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Инспекторы МАГАТЭ обнаружили радиоактивные следы в Иране

CentralAsia (CA) -  Представители Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) обнаружили на двух объектах в Иране следы радиоактивных веществ, сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на трех неназванных дипломатов.

По данным источников издания, пробы были взяты во время инспекции осенью 2020 года. Какие именно вещества были найдены, дипломаты не уточнили, однако, как пишет WSJ, их наличие может указывать на то, что Иран «предпринял шаги по созданию ядерного оружия».

Собеседники газеты уточнили, что МАГАТЭ еще не проинформировало страны-участницы о результатах инспекции. Агентство запросило у Ирана объяснения по обнаруженным материалам, дипломаты назвали это стандартной практикой.

В МАГАТЭ не стали комментировать информацию.

В 2019 году организация обнаружила на объекте в Тегеране частицы урана, информацию о котором Иран ранее не предоставлял МАГАТЭ, передает WSJ. После этого агентство заявило о необходимости проинспектировать другие объекты.

В марте 2020-го гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси сообщил о случаях использования незаявленных ранее ядерных материалов на трех объектах в Иране и призвал Тегеран обеспечить к ним доступ. Летом прошлого года Иран согласился его предоставить. При этом власти страны подчеркнули, что никогда не стремились к обладанию ядерным оружием.

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