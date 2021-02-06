В настоящий момент 16% населения Земли располагают более чем 60% вакцин от COVID-19

CentralAsia (CA) - Пока страны ЕС борются друг с другом за достаточное количество вакцин, Россия и Китай, похоже, успешно распространяют свои продукты по миру. Тем самым они укрепляют влияние и создают альянсы, которые зачастую вредят европейцам, отмечается в статье, опубликованной в он-лайн издании rp-online.de.



Когда Россия летом стала первой страной, допустившей к применению вакцину от коронавируса, на Западе лишь покачали головой. В брюссельских коридорах власти считали это решение скоропалительным и слишком рискованным, а вакцину недостаточно эффективной. «Должно быть доказано положительное соотношение пользы к риску, прежде чем станет возможным широкое применение вакцины», — сказали по этому поводу в немецком минздраве.

Глава Федеральной врачебной палаты Клаус Райнхардт (Klaus Reinhardt) в интервью нашему изданию заявил даже о «крайне рискованном эксперименте на людях». Канцлер Ангела Меркель в свою очередь призвала набраться терпения и дождаться результатов масштабных исследований.

Осторожность европейцев была, конечно, оправданной. Однако до сих пор она никоим образом не окупилась. Пока у нас вакцин не хватает, а цена на них остается высокой, Россия уже наработала определенный опыт. Больше того: с тех пор как была доказана эффективность российской вакцины в ходе исследований, проведенных с сентября по ноябрь 2020 года с участием более 16 тысяч добровольцев (еще 5,5 тысяч человек получали плацебо), она под маркой «Спутник V» может считаться реальной альтернативой продукции от Biontech/Pfizer и Moderna. При этом ее эффективность составляет 91,6% и превышает эффективность также допущенного к применению на территории ЕС препарата от шведско-британской фармацевтической группы AstraZeneca.

Русские давно уже превратили «Спутник V» в политический инструмент. Их вакцина допущена к использованию уже в 15 странах, и ее получили около полутора миллионов человек. В Москве количество доз вакцины давно превышает количество людей, желающих получить прививку, и лишь в провинции иногда возникают трудности с поставками. Кампания по вакцинации в стране с авторитарном правлением была организована на широкую ногу.

В России вакцины производятся на шести предприятиях. Кроме того, производство налажено в десяти других странах, в частности в Индии и Бразилии, а вскоре оно должно начаться также в Турции, Китае и Аргентине. В этой латиноамериканской стране президент-перонист Альберто Фернандес (Alberto Fernández) привился «Спутником V» в прямом эфире. Дружественные России страны вроде Венесуэлы, Эквадора или Боливии также получают вакцину. В Европе в число получателей входят Сербия и Венгрия.

Член ЕС Венгрия делает особую ставку на сотрудничество с восточным соседом. Глава МИД Петер Сийярто отправился в Москву, чтобы договориться о закупке 2 миллионов доз вакцины, которые Россия поставит тремя партиями в течение трех месяцев. Венгрия сертифицировала «Спутник V» в соответствии с европейским положением о срочном допуске лекарств в чрезвычайных ситуациях и теперь, вероятно, сможет вакцинировать своих граждан быстрее, чем, к примеру, Германия или Франция. Тот факт, что его страна своими действиями нарушает правила ЕС, премьер-министра Виктора Орбана не беспокоит. Сербия также извлекает выгоду из партнерства с Москвой.

В общей сложности Россия планирует произвести 1,4 миллиарда доз вакцины. Даже в ЕС уже задумываются над тем, чтобы заказать во втором квартале этого года 100 миллионов доз. Европейское агентство лекарственных средств (ЕМА) в настоящий момент активно тестирует охаянный им когда-то препарата. Вскоре может быть принято положительное решение.

Стратегия вакцинации вполне подходит российскому президенту Владимиру Путину, потому что дает ему возможность исправить свой имидж, основательно подпорченный арестом правозащитника Алексея Навального. Жителям других стран, остро нуждающимся в вакцине, нет большого дела до соблюдения прав человека. «Речь идет о международном восприятии и, конечно, о глобальном влиянии. При этом от людей, получающих помощь, никто не требует немедленных ответных действий», — сказала политолог берлинского Фонда науки и политики Сьюзан Бергнер (Susan Bergner), занимающаяся проблемами глобального здравоохранения.

«„Спутник V" — одна из лучших вакцин в мире. У наших критиков иссякают аргументы», — с удовлетворением заметил руководитель Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев, отвечающий за координацию и финансирование вакцинации в других странах. И добавил с видом триумфатора: «„Спутник V" — вакцина для всего человечества».

Как и Россия, Китай также активно занимается разработкой вакцин. В Поднебесной препаратами от компаний Sinovac и Sinopharm уже привиты около 50 миллионов человек. На китайские вакцины могут рассчитывать также такие страны, как Бразилия, Турция, Индонезия, Азербайджан или Лаос. Председатель КНР Си Цзиньпин уже договорился о сотрудничестве с 29 странами, создав, по сути, глобальную сеть, охватывающую Латинскую Америку, Африку и Азию.

Пекин интегрировал свою стратегию вакцинации в инициативу по созданию «Нового Шелкового пути». Таким образом, борьба с пандемией из второстепенной темы превратилась в центральную по значению задачу. «Вполне реалистично предположение, что Китай, прививая население Земли, будет играть соответствующую роль в мире», — написал в своем последнем исследовании Моритц Рудольф (Moritz Rudolf), отвечающий в Фонде науки и политики за китайское направление.

Его коллега Бергнер добавила: «Китай и Россия действуют намного активнее в вопросах международного распределения вакцин, чем ЕС или США. Запад слишком сосредоточен на самом себе». При этом в глазах многих получателей помощи от новой державы она выглядит даже бескорыстной — ведь Китай давно уже занимается поставками медицинских материалов, аппаратов ИВЛ, масок, а также бесплатно предоставляет другим странам услуги своих врачей. Некоторые страны Латинской Америки, не имеющие дипломатических отношений с Поднебесной из-за тайваньского вопроса, например, Парагвай, все равно получили от Пекина помощь. А в центральноамериканском городе Белиз-сити городские власти установили на крыше Собрания депутатов китайский флаг. Такие кадры очень нравятся китайскому властителю Си Цзиньпину. С этим хорошо сочетается тот факт, что его жена, известная певица Пэн Лиюань, являясь особым послом Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), активно участвует в борьбе с последствиями заболевания, проводит онлайн-церемонии и лично жертвует маски жителям африканских стран.

На Западе часто критикуют такие постановочные кадры оказания помощи, но получатели этой помощи благодарны Китаю, тем более что Поднебесная считается там надежным и довольно скромно позиционирующим себя партнером. Возмущение скорее вызывает позиция ЕС, США, Швейцарии и Великобритании, которые отказались бесплатно предоставить странам Южного полушария лицензии с целью расширения производства собственных вакцин. Индия и ЮАР выступили в ВОЗ с инициативой, согласно которой такие фармацевтические компании, как Pfizer, Moderna или AstraZeneca, должны были бы временно отказаться от своих прав на патенты.

«Страны глобального Юга срочно должны получить возможность по наращиванию производства вакцин, — считает эксперт Фонда науки и политики Бергнер. — С этим помог бы временный отказ фармацевтических концернов от патентных прав». Впрочем, многие экономисты сомневаются в том, что производители в таком случае согласились бы в будущем вкладывать миллиарды долларов в разработку средств для борьбы с будущими пандемиями.

Западным странам от успехов обеих авторитарных стран (России и Китая) постепенно становится не по себе. Председатель Европейского Совета Шарль Мишель уже распорядился рассмотреть вопрос об обязательном отказе от лицензий на производство соответствующих препаратов. В Германии СДПГ, «Зеленые» и Левая партия также поддерживают подобные инициативы, чтобы вновь завоевать доверие стран Южного полушария и продемонстрировать международную солидарность. Впрочем, пока о больших успехах на этом поприще говорить не приходится. В настоящий момент 16% населения Земли располагают более чем 60% вакцин. ЮАР буквально только что получила миллион доз от AstraZeneca. Но в долгосрочной перспективе этого слишком мало для того, чтобы остановить победное шествие русских и китайцев.

Перевод ИноСми