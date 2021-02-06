В Москве ожидаются самые сильные морозы за последние десять лет - до 30 градусов

CentralAsia (CA) - Из-за аномальных морозов в столице России объявлен «оранжевый» уровень погодной опасности.

«Очень низкая температура. Период предупреждения с 20 ч 07 февраля до 20 ч 09 февраля. Аномально холодная погода», — говорится в сообщении Гидрометццентра Москвы.

Гидрометцентра



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Согласно прогнозу синоптиков, самой морозной станет ночь с 8 на 9 февраля. В это время температура в городе может упасть до минус 27 градусов, а по области — до минус 30 градусов.

«Оранжевый» — это четвертый из пяти возможных уровней погодной опасности. При таком уровне возникает вероятность стихийных бедствий и нанесения ущерба. Аналогичная степень опасности также объявлена в Рязанской, Костромской, Калужской и Владимирской областях.

Как отметили синоптики, это самые сильные морозы за последние десять лет.