За сутки в Казахстане выявлены 1146 заболевших коронавирусом

CentralAsia (KZ) - За прошедшие сутки в Казахстане зарегистрированы 1 146 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, сообщает МВК по нераспространению COVID-19.

Всего в стране подтверждено 195 112 случаев КВИ. Из них в:

— Нур-Султане — 23 064 (+140);

— Алматы — 22 784 (+113);

— ВКО — 20 642 (+60);

— Атырауской области — 16 424 (+44);

— Павлодарской области — 14 982 (+221);

— Карагандинской области — 14 311 (+80);

— Акмолинской области — 11 952 (+138);

— ЗКО – 11 567 (+91);

— СКО — 11 370 (+65);

— Костанайской области — 10 811 (+83);

— Алматинской области — 9 685 (+64);

— Шымкенте — 5 925 (+7);

— Жамбылской области — 5 658 (+12);

— Туркестанской области — 4 162 (+3);

— Мангистауской области — 4 120 (+7);

— Актюбинской области — 4 015 (+10);

— Кызылординской области — 3 640 (+8).

За сутки в Казахстане 1 021 человек выздоровел от коронавирусной инфекции. Всего в стране выздоровели 175 901 человек.

Коронавирус в Казахстане

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