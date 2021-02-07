За сутки в Казахстане выявлены 1146 заболевших коронавирусом

CentralAsia (KZ) - За прошедшие сутки в Казахстане зарегистрированы 1 146 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, сообщает МВК по нераспространению COVID-19.
Всего в стране подтверждено 195 112 случаев КВИ. Из них в:
— Нур-Султане — 23 064 (+140);
— Алматы — 22 784 (+113);
— ВКО — 20 642 (+60);
— Атырауской области — 16 424 (+44);
— Павлодарской области — 14 982 (+221);
— Карагандинской области — 14 311 (+80);
— Акмолинской области — 11 952 (+138);
— ЗКО – 11 567 (+91);
— СКО — 11 370 (+65);
— Костанайской области — 10 811 (+83);
— Алматинской области — 9 685 (+64);
— Шымкенте — 5 925 (+7);
— Жамбылской области — 5 658 (+12);
— Туркестанской области — 4 162 (+3);
— Мангистауской области — 4 120 (+7);
— Актюбинской области — 4 015 (+10);
— Кызылординской области — 3 640 (+8).
За сутки в Казахстане 1 021 человек выздоровел от коронавирусной инфекции. Всего в стране выздоровели 175 901 человек.