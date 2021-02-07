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  7 февраля 2021
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В Узбекистане за сутки выявили 53 новых случая коронавируса

CentralAsia (UZ) -  По состоянию на 6 февраля количество зарегистрированных случаев коронавирусных инфекций в Узбекистане составляет 79098 (+53).

По данным Минздрава республики, новые случаи выявлены в 8 регионах страны.

За сутки выздоровели 32 пациента, в результате чего общее число вылеченных пациентов составило 77 522, а показатель выздоровления составил 98%.

Из 955 человек, которые в настоящее время проходят лечение в медицинских учреждениях, 153 находятся в тяжёлом состоянии, а 29 - в критическом.

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