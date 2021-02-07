Представители «Талибана» в Ашхабаде заявили о готовности обеспечить безопасность ТАПИ

CentralAsia (TM) - В Министерстве иностранных дел Туркменистана 6 февраля состоялась встреча руководства туркменского внешнеполитического ведомства с делегацией Политического офиса Движения «Талибан», возглавляемой руководителем данного офиса Моллой Абдул Гани Барадаром.

В ходе конструктивных переговоров стороны подчеркнули важность установления и поддержания мира и стабильности в Афганистане, сообщает МИД Туркменистана.

В связи с этим было особо отмечено, что Туркменистан в течение многих лет оказывает значительную поддержку афганскому народу, содействует развитию афганской экономики, в первую очередь в таких стратегически важных сферах как энергетика, транспорт, связь и коммуникации.

Важнейшими проектами в названных областях являются газопровод «Туркменистан-Афганистан-Пакистан-Индия», линии высоковольтной электропередачи и оптико-волоконной связи по маршруту «Туркменистан-Афганистан-Пакистан», а также железные дороги, соединяющие Туркменистан с Афганистаном.

Делегация Политического офиса Движения «Талибан» выразила полную поддержку процессу реализации вышеуказанных инфраструктурных проектов, нацеленных на обеспечение благополучия и процветания афганского народа.

Справка:

На сегодняшний день строительно-монтажные работы на туркменском участке газопровода ТАПИ находятся в завершающей стадии. В Индии - конечной точке ТАПИ - уже возведена вся инфраструктура для того, чтобы принять газопровод. Афганистан и Пакистан остаются слабыми местами ТАПИ, темп работ там вызывает много вопросов.

В сентябре 2020 г. Туркменистан и Афганистан подписали меморандум о выборе земельных участков под трассу ТАПИ.

Торжественная сварка символического стыка 2х труб на границе Афганистана и Туркменистана состоялась еще в 2018 г., однако укладка труб так и не началась.

Сначала безопасности проекта угрожали боевики, в настоящее время помешать его реализации могла пандемия коронавируса.

В Пакистане на данный момент завершены подготовительные работы, но сроки начала строительства многократно переносились.

Согласно последним планам властей Пакистана работы должны были стартовать в январе 2020 г., но сообщений о том, были ли они начаты, не поступало.

МГП ТАПИ пройдет от гигантского газового месторождения Галкыныш на юге Туркменистана через афганские г. Герат и г. Кандагар, пакистанские г. Кветту и г. Мултан до г. Фазилка на западе Индии. Протяженность газопровода составит 1814 км (по Туркменистану - 214 км, по Афганистану - 774 км, по Пакистану - 826 км). Пропускная мощность - 33 млрд м3/год газа.