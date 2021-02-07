В США одна из компаний решила платить сотрудникам за вакцинацию от коронавируса

CentralAsia (CA) - Американская компания Kroger, которой среди прочего принадлежит крупная сеть магазинов, решила платить сотрудникам по 100 долларов за вакцинацию от коронавируса. Об этом сообщает CNN.

По данным телеканала, речь идет о единовременной выплате. Она будет выдана тем сотрудникам, кто предоставит в отдел кадров справку, подтверждающую пройденную вакцинацию. Тем сотрудникам, кто по состоянию здоровья не может сделать прививку или не хочет по каким-либо убеждениям, также буде выплачена эта сумма, если они согласятся посещать специальные курсы о мерах нераспространения инфекции.

В настоящее время на территории США одобрены и доступны для населения две вакцины — Pfizer и Moderna.

По данным Университета Джонса Хопкинса, США находится на первом месте по количеству заражений коронавирусом за все время распространения пандемии. Так, на территории страны зафиксировано почти 27 миллионов случаев болезни, более 462 тысяч заболевших умерли.