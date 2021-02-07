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  7 февраля 2021
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Президент Таджикистана назначил нового главу ТАЛКО

CentralAsia (TJ) -  Президент Таджикистана Эмомали Рахмон назначил председателя Совета директоров ТАЛКО, крупнейшей промышленной компании Таджикистана.

Совет директоров утвердил на должность главы компании бывшего первого заместителя председателя совета директоров компании Наджибулло Раджабова.

Указ был подписан несколько дней назад, и новый председатель вступил в должность.

ТАЛКО - таджикская алюминиевая компания, одна из ведущих алюминиевых компаний в Центральной Азии и одна из крупнейших промышленных компаний в Таджикистане, основанная в советское время и известная своим производством алюминия.

За последние десять лет компания создала около десяти дочерних компаний, в том числе Aluminsohtmon, TALCO Cable, TALCO Fluorite, TALCO Chemical, TALCO Resources, TALCO Gold и др.

ТАЛКО на 100% принадлежит государству в Таджикистане, и назначение его руководства является прерогативой президента Таджикистана.

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