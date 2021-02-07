В Улан-Баторе за сутки коронавирус выявлен у 34 человек. Всего —2023

CentralAsia (MNG) - В Монголии за последние сутки проведено 14 978 ПЦР теста, и у 34 человек выявлен COVID-19. Все случаи были зарегистрированы в Улан-Баторе, сообщает Минздрав.

Также за сутки от коронавируса выздоровели 14 человека. Таким образом, всего в Монголии 1463 человек вылечились от коронавируса.

За все время пандемии в стране подтвердили 2023 случаев коронавируса. Из 547 пациентов, которые в настоящее время проходят лечение в медицинских учреждениях, 85 находятся в тяжёлом состоянии, а 1 — в критическом.

Коронавирус в Монголии

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