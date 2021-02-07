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  7 февраля 2021
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В Дагестане бывшего главу села омоновцы расстреляли прямо в отделе полиции. В него выпустили 36 пуль
Абакар Капланов
Абакар Капланов

CentralAsia (CA) -  Экс-главу села Новокули в Дагестане Абакара Капланова убили в одном из отделов полиции в Махачкале. Об этом сообщают ТАСС и «РИА Новости» со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

По данным источника «РИА Новости», у погибшего «была давняя вражда» с двумя сотрудниками Росгвардии из-за конфликта «на почве земельных споров».

Источник ТАСС утверждает, что подозреваемый задержан на месте происшествия. По предварительным данным, он является сотрудником одной из силовых структур.

Как сообщил РЕН ТВ троюродный брат умершего Рамзан Султанов, убийство было совершено его же земляками с села Новокули. "Было выпущено 38 пуль двумя сотрудниками ОМОНа", — рассказал мужчина, добавив, что Капланов был неконфликтным. Версию о земельном споре подтверждает и МВД республики в своем Instagram.

Как уточняет издание Baza, выстрелов было 36 — два бойца ОМОН выпустили по 18 пуль. Именно столько патронов находится в магазине табельного пистолета Ярыгина.

Позднее в пресс-службе Управления Росгвардии республики сообщили, что на месте происшествия находится начальник Управления Росгвардии по Республике Дагестан, генерал-майор полиции Магомед Баачилов, а также необходимые силы для охраны общественного порядка.

«Росгвардия приложит все усилия для полного, всестороннего и объективного рассмотрения всех обстоятельств произошедшего», — отметили в ведомстве.

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