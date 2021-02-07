Британия не будет вводить паспорта вакцинации

CentralAsia (CA) - Британия не рассматривает вопрос введения в стране паспортов, подтверждающих вакцинацию от коронавируса, заявил замминистра, курирующий процесс вакцинации в стране, Надим Захауи в интервью Sky News.

«Мы определенно не собираемся внедрять его в рамках программы вакцинации», — подчеркнул он.

Чиновник уточнил, что, если какая-то из стран потребует при въезде документ, подтверждающий прививку, его можно будет получить у своего врача.

В первой половине января The Telegraph сообщила, что государство финансирует испытания паспортов, где указывалось бы, что человек привился от коронавируса. Его планируется выпустить в виде бесплатного приложения, которое сможет быстро подтвердить, что владельцу сделали инъекцию.

В рамках испытаний воспользоваться COVID-паспортами смогут тысячи британцев, прошедших вакцинацию, пишет издание. Тестирование новой инициативы планируется завершить в марте.

В конце января издание сообщило, что государство финансирует восемь проектов по созданию паспортов. При этом оно ссылалось на документы инновационного вневедомственного госагентства InnovateUK, из которых следовало, что на гранты на эти разработки было потрачено £450 тыс. (около $616,4 тыс.).

The Times, в свою очередь, писала, что Министерство иностранных дел, Минтранс и Министерство здравоохранения и социальной защиты планируют создать документ, который могут потребовать от путешественников при въезде в ту или иную страну.

Газета также ссылалась на источники, которые утверждали, что на таких условиях въезд британцам может разрешить, например, Греция.

Британские власти опровергали планы по вводу COVID-паспортов, в частности, Захауи утверждал 14 января, что такие документы ни с кого требовать не будут.