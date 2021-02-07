В Китае зафиксировано 11 новых случаев заражения COVID-19

CentralAsia (CA) - В континентальной части Китая 6 февраля было зафиксировано 11 новых подтвержденных случаев заражения COVID-19, включая один локальный, заявили в воскресенье в Государственном комитете по делам здравоохранения КНР, передаёт РИА Новости.

Новых случай локального заражения был выявлен в провинции Цзилинь, говорится в ежедневном отчете ведомства.

В субботу в Шанхае было зарегистрировано два новых прибывших из-за рубежа пациента с подозрением на заражение коронавирусом. Летальных случаев от заболевания в тот день в континентальной части Китая зарегистрировано не было, сообщили в комитете.