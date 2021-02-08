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  8 февраля 2021
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Вакцинная дипломатия: Индия стремится конкурировать с Китаем за счет широких поставок вакцин

CentralAsia (MNG) -  Официальные лица заявили в воскресенье, что Индия одобрила поставку вакцины COVID-19 в Камбоджу и планирует поставлять вакцину в Монголию и островные государства Тихого океана, поскольку поставки прибыли в Афганистан — все это часть расширяющейся дипломатии страны по вакцинам.

Стремясь опередить соперника азиатского гиганта Китая, который также обещал сделать прививки, правительство премьер-министра Нарендры Моди предоставило соседним странам миллионы доз вакцины AstraZeneca PLC местного производства, хотя его программа иммунизации внутри страны только началась.

Моди использует силу Индии как крупнейшего в мире производителя вакцин от различных болезней для улучшения региональных связей и противодействия политическому и экономическому доминированию Китая.

Индия предоставила дозы Мьянме, Бангладеш, Непалу, Шри-Ланке и Мальдивам, чтобы помочь им начать работу с передовыми работниками в рамках своей инициативы «Дружба по вакцинам».

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