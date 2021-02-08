Китай предоставит вакцины развивающимся странам, включая Монголию

CentralAsia (MNG) - Представитель министерства иностранных дел Китая Ван Вэньбинь заявил на очередной пресс-конференции, что Китай предоставляет вакцины развивающимся странам, включая Монголию.

«Китай предпринимает конкретные действия в соответствии с торжественным обязательством президента Си Цзиньпина сделать вакцины против COVID-19, разработанные и развернутые в Китае, глобальным общественным благом, тем самым способствуя большей доступности и доступности вакцин в развивающихся странах. Вот что мы говорили и что делаем.

Во-первых, помимо Пакистана, Китай также предоставляет вакцины Брунею, Непалу, Филиппинам, Мьянме, Камбодже, Лаосу, Шри-Ланке, Монголии, Палестине, Беларуси, Сьерра-Леоне, Зимбабве и Экваториальной Гвинее, в общей сложности 13 развивающимся странам. В будущем мы также поможем еще 38 развивающимся странам с вакцинами. Мы также принимаем активное участие в COVAX под руководством ВОЗ и через эту платформу поставляем вакцины развивающимся странам.

Во-вторых, Китай поддерживает китайские компании в проведении совместных исследований и разработок вакцин с иностранными партнерами. Вакцины Sinopharm и Sinovac экспортировались в страны, включая ОАЭ, Марокко, Индонезию, Турцию, Бразилию и Чили, где проводились клинические исследования.

В-третьих, Китай поддерживает соответствующие компании в экспорте вакцин в остро нуждающиеся страны, которые одобрили китайские вакцины и разрешили их использование в чрезвычайных ситуациях. Например, Сербия начала вакцинацию вакцинами, недавно импортированными из Китая. Все больше и больше стран одобряют использование китайских вакцин внутри страны.

Весь мир должен сплотиться, чтобы победить пандемию. Китай будет и впредь своевременно и в меру своих возможностей предоставлять вакцины соответствующим странам, особенно развивающимся странам, и вносить свой вклад в построение глобального сообщества здоровья для всех. Мы также надеемся, что международное сообщество будет работать вместе над продвижением справедливого распределения и использования вакцин во всем мире, чтобы развивающиеся страны имели доступ к ним и могли себе их позволить», сказал Ван Вэньбинь.

источник: посольство Китая в Монголии

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