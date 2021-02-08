Япония предоставила помощь Монгольской национальной федерации незрячих

CentralAsia (MNG) - Монгольская национальная федерация незрячих (Mongolian National Federation of the Blind - MNFB) получила оборудование в рамках гранта правительства Японии на реализацию проектов по обеспечению безопасности человека на низовом уровне. Посол Японии в Монголии Кобаяши Хироюки присутствовал на церемонии передачи, на которой были переданы в дар 5 машин для печати шрифтом Брайля, 5 программ для перевода шрифтов Брайля и 8 экранов на общую сумму 91 898 долларов США.

Благодаря грантовой помощи полиграфические мощности федерации увеличены в два раза, что принесет пользу 11 800 людям с нарушениями зрения.

Федерация обслуживает примерно 200-300 человек в неделю. И уместно отметить, что инвалидам по зрению предоставляется возможность читать учебники на кириллице для слабовидящих студентов Монгольского государственного педагогического университета.

Грантовая помощь для массовых проектов по обеспечению безопасности человека (GGP) помогает НПО и местным органам государственной власти в развивающихся странах быстро и полностью реагировать на различные потребности в области развития, даже если они в сравнительно небольших масштабах.

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