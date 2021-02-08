Монгольская памятная монета «Цагаан уул» была удостоена международной премии

CentralAsia (MNG) - Памятная монета Монголии «Цагаан Уул» (Эдельвейс) заняла 3-е место в категории «Лучшее художественное решение» 14-го международного конкурса монет — Монетное созвездие 2020 (Coin Constellation 2020). Монета «Цагаан Уул» или «Эдельвейс» весит 31,1 грамма и имеет диаметр 33 мм.





В общей сложности 26 центральных банков и монетных дворов из 17 стран соревновались в девяти категориях с более чем 200 памятными монетами, выпущенными в 2019 году.

На 13-м мероприятии Coin Constellation 2019 монгольская монета франшизы «Velociraptor» из серии доисторических динозавров заняла третье место в номинации «Лучшая технология» конкурса. Монета «Velociraptor», первая в этой серии, имеет диаметр 65 мм и вес 93,3 грамма.





Ранее более памятные монеты Монголии получали международные награды. Например, серебряная монета «‘Wolverine» (2007 г.) получила награды «Монета года» и «Лучшая серебряная монета года» на всемирной денежной ярмарке «Krause Publications» в Берлине в 2009 г., а серебряная монета «Wolf’» (2012 г.) получила несколько наград, а именно: «Монета года» и «Оригинальная технология» на 8-м международном конкурсе монет в Москве, «Лучшая монета в мире — монета самого оригинального формата в мире» Королевского монетного двора Испании в 2014 году и «Самая лучшая монета в мире», и «Самая инновационная монета» с мировой денежной ярмарки Krause Publications в Берлине в 2015 году.

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