[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  8 февраля 2021
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Монгольская памятная монета «Цагаан уул» была удостоена международной премии

CentralAsia (MNG) -  Памятная монета Монголии «Цагаан Уул» (Эдельвейс) заняла 3-е место в категории «Лучшее художественное решение» 14-го международного конкурса монет — Монетное созвездие 2020 (Coin Constellation 2020). Монета «Цагаан Уул» или «Эдельвейс» весит 31,1 грамма и имеет диаметр 33 мм.


2

В общей сложности 26 центральных банков и монетных дворов из 17 стран соревновались в девяти категориях с более чем 200 памятными монетами, выпущенными в 2019 году.

На 13-м мероприятии Coin Constellation 2019 монгольская монета франшизы «Velociraptor» из серии доисторических динозавров заняла третье место в номинации «Лучшая технология» конкурса. Монета «Velociraptor», первая в этой серии, имеет диаметр 65 мм и вес 93,3 грамма.


3

Ранее более памятные монеты Монголии получали международные награды. Например, серебряная монета «‘Wolverine» (2007 г.) получила награды «Монета года» и «Лучшая серебряная монета года» на всемирной денежной ярмарке «Krause Publications» в Берлине в 2009 г., а серебряная монета «Wolf’» (2012 г.) получила несколько наград, а именно: «Монета года» и «Оригинальная технология» на 8-м международном конкурсе монет в Москве, «Лучшая монета в мире — монета самого оригинального формата в мире» Королевского монетного двора Испании в 2014 году и «Самая лучшая монета в мире», и «Самая инновационная монета» с мировой денежной ярмарки Krause Publications в Берлине в 2015 году.

Коронавирус в Монголии
Карта распространения
print
  • Министерство труда и социальной защиты Монголии: Пенсия в наследство
  • Представители «Талибана» в Ашхабаде заявили о готовности обеспечить безопасность ТАПИ
  • В Таджикистане за сутки не выявлено новых случаев коронавируса, - Минздрав


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2021.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    canews@asia.com