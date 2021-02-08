В Таджикистане за сутки не выявлено новых случаев коронавируса, - Минздрав
- Таджикистан, общество
- 9:07, 08 февраля 2021
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CentralAsia (TJ) - За минувшие сутки в Таджикистане не зарегистрировано новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщает Министерство здравоохранения республики.
Так, количество зараженных, скончавшихся и вылечившихся остается прежним.
С 30 апреля 2020 года в Таджикистане зафиксировано 13 308 случаев заражения коронавирусом, из них выздоровели 13 218 пациентов, скончались 90 человек.
Коронавирус в Таджикистане
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