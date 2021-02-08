В Казахстане зафиксировано снижение заболеваемости коронавирусом

CentralAsia (KZ) - За минувшие сутки в Казахстане зарегистрировано 1003 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает оперативный штаб.

В разрезе регионов:

- в Павлодарской области - 222;

- в Акмолинской области - 118;

- в городе Алматы - 114;

- в Западно-Казахстанской области – 83;

- в Костанайской области - 81;

- в городе Нур-Султан - 75;

- в Северо-Казахстанской области - 69;

- в Восточно-Казахстанской области - 63;

- в Алматинской области - 47;

- в Карагандинской области - 46;

- в Атырауской области - 43;

- в Жамбылской области - 11;

- в Туркестанской области - 7;

- в Мангистауской области - 7;

- в Кызылординской области - 7;

- в городе Шымкент - 5;

- в Актюбинской области - 5.

Таким образом, всего в стране на сегодняшний день зарегистрировано 196 115 случаев коронавируса.

Коронавирус в Казахстане

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