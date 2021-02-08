В Казахстане зафиксировано снижение заболеваемости коронавирусом

CentralAsia (KZ) - За минувшие сутки в Казахстане зарегистрировано 1003 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает оперативный штаб.
В разрезе регионов:
- в Павлодарской области - 222;
- в Акмолинской области - 118;
- в городе Алматы - 114;
- в Западно-Казахстанской области – 83;
- в Костанайской области - 81;
- в городе Нур-Султан - 75;
- в Северо-Казахстанской области - 69;
- в Восточно-Казахстанской области - 63;
- в Алматинской области - 47;
- в Карагандинской области - 46;
- в Атырауской области - 43;
- в Жамбылской области - 11;
- в Туркестанской области - 7;
- в Мангистауской области - 7;
- в Кызылординской области - 7;
- в городе Шымкент - 5;
- в Актюбинской области - 5.
Таким образом, всего в стране на сегодняшний день зарегистрировано 196 115 случаев коронавируса.