В Монголии за сутки коронавирус выявлен у 50 человек. Всего —2073

CentralAsia (MNG) - В Монголии за последние сутки проведено 12 252 ПЦР теста, и у 50 человек выявлен COVID-19. Все случаи были зарегистрированы в Улан-Баторе, сообщает оперштаб Минздрава страны.

Также за сутки от коронавируса выздоровели 30 человек. Таким образом, всего в Монголии 1493 человека вылечились от коронавируса.

За все время пандемии в стране подтвердили 2073 случая коронавируса. Из 567 пациентов, которые в настоящее время проходят лечение в медицинских учреждениях, 82 находятся в тяжёлом состоянии, а 1 — в критическом.

Коронавирус в Монголии

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