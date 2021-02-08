Коронавирус: страны ЕС начинают прививать граждан британской вакциной AstraZeneca

CentralAsia (CA) - Страны ЕС начинают прививать граждан британской вакциной AstraZeneca, которую в минувший четверг одобрило Европейское агентство лекарственных препаратов. После этого Испания получила первую партию, около 200 тысяч доз. Минздрав обещает распределить их среди медицинских работников, которые не находятся «на передовой» борьбы с COVID-19. При этом правительство пока не рекомендует прививать этой вакциной людей старше 55 лет, сообщает Euronews.



До конца февраля Мадрид рассчитывает получить почти 2 млн доз препарата AstraZeneca. Миллионы ампул заказали Болгария и Польша, хотя к весне получат лишь малую часть поставок.



Спецпосланник Всемирной организации здравоохранения по COVID-19 Дэвид Набарро обращает внимание на неравное распределение вакцин и призывает воздержаться от «прививочного национализма».



«Единственный способ справиться с глобальной пандемией — это добиться справедливого распределения вакцин во всем мире. Это было бы правильно. Я очень надеюсь, что мировые лидеры в ближайшие недели поймут: когда несколько стран проводят массовую вакцинацию, а в более бедных регионах такие возможности чрезвычайно ограничены, — это не поможет добиться прогресса в экономическом, социальном, экологическом и даже моральном отношении».



На фоне проблем с поставками вакцин европейские правительства всё больше стремятся расширить ассортимент препаратов, в частности, за счёт российских и китайских разработок. Австрия и Словакия заявляют о готовности производить эти вакцины, если те получат лицензию в ЕС.



На этом фоне в Европе продолжаются протесты против политики по борьбе с пандемией. В субботу такие акции прошли в Дании, а также на границе между Австрией и Германией. По словам организатора австрийской демонстрации Мерлина Айлзерса, это выступления «за свободу, за будущее детей и за сохранение Конституции, которую неоднократно нарушало австрийское правительство».



Протестующие недовольны и идеей так называемых «прививочных паспортов». Выдавать особые документы тем, кто вакцинировался, планируют Дания и Швеция, этот вопрос обсуждается в Израиле и России. Против такой меры выступают в британском правительстве, напоминая, что вакцинация проводится добровольно, а дискриминация недопустима.

