За сутки в Казахстане от коронавируса выздоровели более 800 человек

CentralAsia (KZ) - За последние сутки в Казахстане 843 человека выздоровели от коронавирусной инфекции, общее количество вылечившихся достигло 176 744 человек, передает оперативный штаб.
В разрезе регионов:
- Алматы - 21 061;
- Нур-Султан - 21 013;
- Восточно-Казахстанская область - 19 656;
- Атырауская область - 15 423;
- Павлодарская область - 13 567;
- Карагандинская область - 13 187;
- Северо-Казахстанская область - 10 759;
- Акмолинская область - 9734;
- Западно-Казахстанская область - 9341;
- Костанайская область - 9318;
- Алматинская область - 7912;
- Шымкент - 5432;
- Жамбылская область - 5278;
- Туркестанская область - 3923;
- Актюбинская область - 3840;
- Мангистауская область - 3780;
- Кызылординская область - 3520.
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