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  8 февраля 2021
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За сутки в Казахстане от коронавируса выздоровели более 800 человек
// АКИpress

CentralAsia (KZ) -  За последние сутки в Казахстане 843 человека выздоровели от коронавирусной инфекции, общее количество вылечившихся достигло 176 744 человек, передает оперативный штаб.

В разрезе регионов:

- Алматы - 21 061;

- Нур-Султан - 21 013;

- Восточно-Казахстанская область - 19 656;

- Атырауская область - 15 423;

- Павлодарская область - 13 567;

- Карагандинская область - 13 187;

- Северо-Казахстанская область - 10 759;

- Акмолинская область - 9734;

- Западно-Казахстанская область - 9341;

- Костанайская область - 9318;

- Алматинская область - 7912;

- Шымкент - 5432;

- Жамбылская область - 5278;

- Туркестанская область - 3923;

- Актюбинская область - 3840;

- Мангистауская область - 3780;

- Кызылординская область - 3520.

Коронавирус в Казахстане
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